Sivasspor son 16 turuna 5 golle yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile Mustafa Reşit Akçay'ın yönetimindeki Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.



Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 5-2 kazanırken goller; 11, 25 ve 44. dakikalarda Mustapha Yatabare, 52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 79. dakikada penaltıdan Max Gradel'in ayağından geldi. Konuk ekip Esenler Erokspor'un golleri ise 36. dakikada İdris Furat ve 59. dakikada Serhat Baştan'dan geldi.



Bu sonuçla beraber son 16 turuna yükselen taraf Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Demir Grup Sivasspor olurken, Esenler Erokspor turnuvaya 5. turda veda etmiş oldu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.





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