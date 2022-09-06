Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Slavia Prag maçının hazırlıklarını sürdürdü
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05 Eylül 2022 19:30
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Ahmed Musa da katıldı.

Sivasspor, salı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag 8 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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