Sivasspor Nijeryalı golcü Leke Samson James'i transfer etti

Sivasspor, Nijeryalı forvet Leke Samson James ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor Nijeryalı golcü Leke Samson James'i transfer etti
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14 Temmuz 2021 00:32
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Suudi Arabistan temsilcisi Al Qadisiyah'da forma giyen Nijeryalı oyuncu Leke Samson James'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip Leke Samson James ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Forvet mevkiinde görev yapan 28 yaşındaki sporcu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

1 Kasım 1992'de Nijerya'nın Kaduna şehrinde dünyaya gelen Leke Samson James, futbola Bridge Football Club'da başladı. Ardından Aalesunds, Beijing BSU ve Molde takımlarının formasını giyen James, geçtiğimiz sezon ise Al Qadisiyah takımında görev yaptı.

James, kariyerinde çıktığı 222 maçta 103 kez fileleri havalandırdı.


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