Sivasspor, Neftçi Bakü'ye diş geçiremedi

Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye 2-1 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Neftçi Bakü'ye diş geçiremedi
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17 Temmuz 2024 20:59
Sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren EMS Yapı Sivasspor, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'ye 2-1 mağlup oldu.

Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadelenin 27. dakikasında Tamas, Neftçi Bakü'yü 1-0 öne geçirdi. İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşmanın 74. dakikasında Alex Pritchard'ın attığı golle skor 1-1'e geldi.

Maçın 79. dakikasında Yegor Boqomolski, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü yeniden öne geçirdi: 1-2.

Karşılaşma, Neftçi Bakü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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