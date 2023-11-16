Sivasspor'dan Uğur Çiftçi iddialarına yanıt

Sivasspor Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Uğur Çiftçi'ye transfer teklifi yaptığı iddiasını yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'dan Uğur Çiftçi iddialarına yanıt
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16 Kasım 2023 20:35
Sivasspor Başkan Yardımcısı Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Galatasaray'ın Uğur Çiftçi'ye transfer teklifi yaptığı iddiasını yalanladı.

İşte Gökhan Karagöl'ün açıklaması:

"Ligde zorlu bir maraton devam ederken ve Galatasaray ile oynayacağımız maç yaklaşırken bu asılsız haberin kasıtlı ve kötü niyetli olarak çıkarıldığını düşünmekteyiz. Galatasaray tarafından kulübümüze hiçbir transfer teklifi gelmemiştir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz."

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