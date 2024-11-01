Sivasspor'da Rize maçı öncesi iki eksik

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Rize maçı öncesi iki eksik
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01 Kasım 2024 13:29
 Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün (cuma) yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçı öncesi Alex Pritchard ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 10 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı.

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