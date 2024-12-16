Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi

Süper Lig takımlarından Sivasspor, Ömer Erdoğan ile anlaştı ve imza günün belli oldu.



47 yaşındaki teknik adam, perşembe günü Sivasspor ile resmi sözleşmenin altına imza atacak.



Karagümrük, Hatayspor, Ankaragücü'nde görev yapan Ömer Erdoğan, son olarak Alanyaspor'un başında 16 maça çıktı ve 29 Ekim 2023 tarihinde bu yana takım çalıştırmadı.



Sivasspor, Ömer Erdoğan ile ilk maçına 21 Aralık Cumartesi günü Samsunspor karşısında çıkacak.



SİVASSPOR AÇIKLADI



Ömer Erdoğan'ın takımn başına getirildiğini açıklayan Sivasspor, şu ifadeleri kullandı;



"Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı."



