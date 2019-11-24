Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Kayserispor ile Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivasspor kozlarını paylaştı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor 4-1'lik skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Fernando, 70'te Emre Kılınç, 74 ile 94'te Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kayserispor'un tek golü 44. dakikada Pedro Henrique'den geldi.
SİVASSPOR LİDERLİĞİ GERİ ALDI
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 7 puanla son sırada kaldı ve bu sezonki 7. yenilgisini aldı.
Sivasspor ise 24 puana yükselerek Süper Lig'de liderlik koltuğunu geri aldı ve bu sezonki 7. galibiyetine ulaştı. Çalımbay'ın öğrencileri aynı zamanda üst üste 4. kez 3 puana hanesine yazdırdı. Haftayı lider bitirmeyi de garantiledi.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
* İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, karşılaştı. Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı maç öncesi sahaya inerek taraftarları selamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Umut Bulut'tan kaptığı topla hızlı hareket eden Fernando Andrade'nın rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kalecinin solunda filelerle buluştu: 0-1
28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Sivasspor'da topu kapan Mert Hakan Yandaş, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Emre Kılınç'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, önündeki rakibini geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
44. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kayserispor'da Poulain'in savunmanın arakasına havadan gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1
62. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Gioano'nın kaleye paralel yerden gönderdiği sert ortasında kaleci Lung'u geçen topa Yatabare uygun pozisyonda dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.
68. dakikada Sivasspor atağında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung'u da geçen top sol direk dibine çarparak ceza sahasına döndü. Topu iyi takip eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinde kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Adebayor'un kafayla uzaklaştırdığı top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Ceza yayı içinde topun gelişine sert vuran Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
74. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın kaleye paralel gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, açısı dar olmasına rağmen yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sert şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.
90+4. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şık pasında Erdoğan Yeşilyurt uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz (Dk. 63 Rienstra), Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 75 Emre Demir), Henrique, Umut Bulut (Dk. 75 Bilal Başaçıkoğlu), Adebayor
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Gioano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 89 Ziya Erdal) , Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 84 Kone), Yatabare, Fernando Andrade (Dk. 65 Erdoğan Yeşilyurt)
Goller: Dk. 24 Fernando Andrade, Dk 70. Emre Kılınç, Dk. 74 ve 90+4 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk 60 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor) Dk. 61 Şamil Çinaz, Dk. 71 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)
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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor 4-1'lik skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Fernando, 70'te Emre Kılınç, 74 ile 94'te Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kayserispor'un tek golü 44. dakikada Pedro Henrique'den geldi.
SİVASSPOR LİDERLİĞİ GERİ ALDI
Alınan bu sonucun ardından Kayserispor 7 puanla son sırada kaldı ve bu sezonki 7. yenilgisini aldı.
Sivasspor ise 24 puana yükselerek Süper Lig'de liderlik koltuğunu geri aldı ve bu sezonki 7. galibiyetine ulaştı. Çalımbay'ın öğrencileri aynı zamanda üst üste 4. kez 3 puana hanesine yazdırdı. Haftayı lider bitirmeyi de garantiledi.
Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.
* İstikbal Mobilya Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, karşılaştı. Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı maç öncesi sahaya inerek taraftarları selamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Umut Bulut'tan kaptığı topla hızlı hareket eden Fernando Andrade'nın rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kalecinin solunda filelerle buluştu: 0-1
28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Sivasspor'da topu kapan Mert Hakan Yandaş, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Emre Kılınç'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, önündeki rakibini geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.
44. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kayserispor'da Poulain'in savunmanın arakasına havadan gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1
62. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Gioano'nın kaleye paralel yerden gönderdiği sert ortasında kaleci Lung'u geçen topa Yatabare uygun pozisyonda dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.
68. dakikada Sivasspor atağında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung'u da geçen top sol direk dibine çarparak ceza sahasına döndü. Topu iyi takip eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinde kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
70. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Adebayor'un kafayla uzaklaştırdığı top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Ceza yayı içinde topun gelişine sert vuran Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
74. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın kaleye paralel gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, açısı dar olmasına rağmen yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sert şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.
90+4. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şık pasında Erdoğan Yeşilyurt uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Samet Çavuş
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Şamil Çinaz (Dk. 63 Rienstra), Djedje, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 75 Emre Demir), Henrique, Umut Bulut (Dk. 75 Bilal Başaçıkoğlu), Adebayor
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Gioano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Hakan Yandaş (Dk. 89 Ziya Erdal) , Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 84 Kone), Yatabare, Fernando Andrade (Dk. 65 Erdoğan Yeşilyurt)
Goller: Dk. 24 Fernando Andrade, Dk 70. Emre Kılınç, Dk. 74 ve 90+4 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 44 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk 60 Fatih Aksoy (Demir Grup Sivasspor) Dk. 61 Şamil Çinaz, Dk. 71 Henrique (İstikbal Mobilya Kayserispor)
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