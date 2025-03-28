Sivaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda cumartesi saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita, Emrah Başsan, Noah Sonko Sundberg ve Samba Camara, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 27 puan topladı.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda cumartesi saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita, Emrah Başsan, Noah Sonko Sundberg ve Samba Camara, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 27 puan topladı.