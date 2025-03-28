Sivaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivaspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
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28 Mart 2025 15:48
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda cumartesi saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita, Emrah Başsan, Noah Sonko Sundberg ve Samba Camara, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 27 puan topladı.

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