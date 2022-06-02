Sinan Bolat'ın yeni takımı belli oldu!

İsmi Fenerbahçe ile anılan milli kaleci Sinan Bolat, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.

Haber; Sporx.com
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Sinan Bolat'ın yeni takımı belli oldu!
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02 Haziran 2022 18:27
KAA Gent ile olan sözleşmesi biten ve ismi, Berke Özer'le yollarını ayıran Fenerbahçe ile anılan 33 yaşındaki milli kaleci Sinan Bolat, KVC Westerlo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Profesyonel futbol kariyerine KRC Genk'de başlayan Bolat, sonrasında sırasıyla Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, CD Nacional, Arouca, Antwerp ve KAA Gent formalarını giydi.

Sinan Bolat, geride kalan sezonda 39 resmi maçta forma giydi ve kalesinde 33 gol gördü.

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