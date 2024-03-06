Brooklyn Nets forveti Ben Simmons'ın menajeri Bernie Lee, eski yıldız oyuncunun süregelen sakatlık sorunlarının suçunu üstlendiğini söyledi.



Lee, yıllar önce Philadelphia 76ers'tan ayrıldığından beri istikrarlı bir şekilde parke yüzü görmekte sıkıntı çeken Simmons'ın bu sıkıntılarından kendisinin sorumlu olduğunu öne sürdü:



"Ben'in kalıcı olarak devam edebilmesini sağlamak için cerrahi olmayan seçenekler bulmaya çabalarımıza devam ediyoruz ve bunların hepsinin sorumluluğu bendedir.



Ben ile çalışmaya başladığımda, ona bir söz vermiştim; yaşadığı sorunları geride bırakmak için doğru çözümleri ve birlikte çalışabileceği en iyi uzmanları bulmak adına elimden gelen her şeyi yapacağımı söylemiştim. Açıkçası bunu gerçekleştiremedik ve bunların hepsi benim suçum."



Simmons'ın sağlığı şu ana kadar kariyeri için büyük bir engel olsa da, 76ers ekibini başkan Daryl Morey ile arasındaki atışma yüzünden aylarca oynamayarak yarı yolda bırakması ve takasını talep etmesi, tamamen kendisine aitti.



Bir zamanlar All-Star ve All-NBA seviyesinde bir oyuncu olan Simmons, bu sezon maç başına 6,1 sayı, 7,9 ribaund ve 5,7 asist ortalamaları yakalıyor.





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