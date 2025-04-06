Siirt'te bölgesel amatör maç sonrası kavga çıktı!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1'inci Grup'ta Kurtalan Spor'un, sahasında Hakkari Zap Spor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından olaylar çıktı. Futbolcular arasında çıkan kavgaya taraftarların da dahil olduğu olaylara polis müdahale etti.



BAL Ligi 1'inci Grup'ta 22 puanla 8'inci sırada bulunan Kurtalanspor, evinde 50 puanla 1'inci sırada bulunan Hakkari Zap Spor'u konuk etti.



Kurtalan İlçe Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi ekip bulduğu gollerle ilk devreyi 3-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında konuk takımın golü 73'üncü dakikada geldi.



3-1 Kurtalan Spor'un galibiyeti ile biten maçın ardından iki takımın futbolcuları arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraftarların da sahaya inmesiyle kavga büyüdü. Polis, müdahalede bulunurken, çıkan olaylarla ilgili inceleme başlatıldı.



