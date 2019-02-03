Shinji Kagawa: ''Maçtan önce inanmazdım''

'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna girip 30 saniye içinde ilk golünü atankısa bir değerlendirme yaptı.Antalyaspor ağlarına iki gol atan Kagawa, attığı 2 gol ve galibiyetle ilgiliifadelerini kullandı.Kiralık olduğu hatırlatılan ve Beşiktaş'ta devam etmek isteyip istemeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Kagawa,dedi.Gelecek maçları da kazanmak istediklerini söyleyen Kagawaşeklinde konuştu.