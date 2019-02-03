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Shinji Kagawa: ''Maçtan önce inanmazdım''

Beşiktaş formasıyla Antalyaspor'a karşı ilk maçında iki gol birden atan Shinji Kagawa, kısa bir değerlendirmede bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Shinji Kagawa: ''Maçtan önce inanmazdım''
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03 Şubat 2019 21:36
Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında oyuna girip 30 saniye içinde ilk golünü atan Shinji Kagawa kısa bir değerlendirme yaptı.

Antalyaspor ağlarına iki gol atan Kagawa, attığı 2 gol ve galibiyetle ilgili ''2 gol, attım, bunun için çok mutluyum. Herşey çok hızlı geçti. Maçtan önce söyleseydiniz hal edemezdim. Galibiyet için çok mutluyum, oyuna girdiğimde 4-1'di onun verdiği rahatlık da vardı. Arkadaşlarım da iyi oynuyordu'' ifadelerini kullandı.

Kiralık olduğu hatırlatılan ve Beşiktaş'ta devam etmek isteyip istemeyeceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Kagawa, ''Bilmiyorum, gelecekte neler olur bilemiyorum. Ben önümüzdeki maça odaklanıyorum'' dedi.

Gelecek maçları da kazanmak istediklerini söyleyen Kagawa ''Arkadaşlarım, teknik direktör, taraftar adına çok mutluyum. Şunu da unutmamak lazım, sadece bir maç kazandık, şimdi yapmamız gereken bir sonraki maçı kazanmak. Beşiktaş taraftarına çok teşekkür ederim, heyecanlıyım. Bir an önce taraftarlarımızın karşısına çıkmak istiyorum'' şeklinde konuştu.



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