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Shaq'ın ayrıcalık listesi: Iverson, Carter, Williams, T-Mac!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, oyunlarını sevdiği belirli yıldızların şut atmalarına izin verdiğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, oyunlarını sevdiği belirli yıldızların şut atmalarına izin verdiğini iddia etti.

Shaq, oldukça tartışmalı bir ifade ile ortaya çıktı ve kendi stillerinde oynamalarını izlemeyi sevdiği için, şut atmalarına izin verdiği birkaç elit oyuncu olduğunu söyledi.

48 yaşındaki Hall of Fame oyuncusu, belirli ayrıcalıklar verdiği dört yıldızın isimlerini bile verdi:

"Onlarla oynadığımızda, onlara öyle hayrandım ki üzerimden istediklerini yapmalarına izin vermiştim. White Chocolate (Jason Williams), onu oynarken izlemeyi istedim. Vince Carter, A.I. (Allen Iverson) ve Tracy McGrady."

"A.I. ile her oynadığımızda, crossover yapmasını severdim ve sert de bir oyuncuydu. Şutunu birçok kez bloklayabilirdim, istemedim sadece. Iverson bir aslanın yüreğine sahipti. Yaptıklarını kendi yoluyla yaptı. Onunla Hall of Fame'e girmekten oldukça memnundum."


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