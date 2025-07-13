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Rashford'dan Al Nassr'a ret!

Manchester United'ın kadroda düşünmediği Marcus Rashford'un tercihini Barcelona'dan yana kullandığı öne sürüldü. Yıldız futbolcu, Al Nassr'ın teklifini reddettiği kaydedildi.

calendar 13 Temmuz 2025 13:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rashford'dan Al Nassr'a ret!
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Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

AL NASSR'IN TEKLİFİNE RET

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona'nın da gündeminde bulunan Rashford için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 40 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ancak İngiliz yıldız, bu teklifi reddetti.

SADECE BARCELONA'YI İSTİYOR

Haberde Rashford'un tek hayalinin Barcelona olduğu belirtildi. Manchester United'ın kadroda düşünmediği Rashford'un, 30 ila 40 milyon euro arasında bir satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak ayrılması da gündemde.

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