Rashford'dan Al Nassr'a ret!

Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.



AL NASSR'IN TEKLİFİNE RET



Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona'nın da gündeminde bulunan Rashford için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 40 milyon Euro'luk bir teklif yaptı. Ancak İngiliz yıldız, bu teklifi reddetti.



SADECE BARCELONA'YI İSTİYOR



Haberde Rashford'un tek hayalinin Barcelona olduğu belirtildi. Manchester United'ın kadroda düşünmediği Rashford'un, 30 ila 40 milyon euro arasında bir satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak ayrılması da gündemde.



