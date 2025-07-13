Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini belirledi!

Inter, Galatasaray'ın ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini belirledi.La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine düşünülen yeni isim Granit Xhaka.Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun muhtemel ayrılığı durumunda onun yerini dolduracak bir isim arayışında ve bu doğrultuda Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'yı gündemine aldı. Xhaka, bu yaz daha önce Inter'in ezeli rakipleri Milan ve Juventus ile de anılmıştı.Haberde yer alan bilgilere göre, Inter, Çalhanoğlu'nun sahip olduğu tecrübeye ve kazanma arzusuna sahip bir oyuncu arıyor. Bu açıdan Xhaka'nın profile uygun olduğu düşünülüyor.Atalanta'nın yıldızı Ederson da Inter'in hedefleri arasında, ancak Brezilyalı oyuncunun 60 milyon euro'luk bonservis bedeli Xhaka'ya kıyasla çok daha yüksek. İsviçreli orta saha oyuncusunun Leverkusen'den 12 ila 15 milyon euro arası bir bedelle ayrılması mümkün.Ancak Inter, yalnızca Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olması halinde potansiyel yerine dair görüşmelere başlayacak.Bugün itibarıyla Galatasaray, Inter'e resmi bir teklif sunmuş değil. Inter ise 31 yaşındaki oyuncuyu yalnızca 25 milyon euroyu aşan teklifler karşılığında satmaya sıcak bakıyor.