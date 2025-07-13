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Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini belirledi!

Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun ayrılması durumunda Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'yı alternatif olarak belirledi.

calendar 13 Temmuz 2025 12:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini belirledi!
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Inter, Galatasaray'ın ilgilendiği Hakan Çalhanoğlu'nun alternatifini belirledi.

INTER, XHAKA'YI İSTİYOR

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine düşünülen yeni isim Granit Xhaka.


Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun muhtemel ayrılığı durumunda onun yerini dolduracak bir isim arayışında ve bu doğrultuda Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'yı gündemine aldı. Xhaka, bu yaz daha önce Inter'in ezeli rakipleri Milan ve Juventus ile de anılmıştı.

Haberde yer alan bilgilere göre, Inter, Çalhanoğlu'nun sahip olduğu tecrübeye ve kazanma arzusuna sahip bir oyuncu arıyor. Bu açıdan Xhaka'nın profile uygun olduğu düşünülüyor.

EDERSON PAHALI BULUNDU

Atalanta'nın yıldızı Ederson da Inter'in hedefleri arasında, ancak Brezilyalı oyuncunun 60 milyon euro'luk bonservis bedeli Xhaka'ya kıyasla çok daha yüksek. İsviçreli orta saha oyuncusunun Leverkusen'den 12 ila 15 milyon euro arası bir bedelle ayrılması mümkün.

INTER, HAKAN İÇİN TEKLİF BEKLİYOR

Ancak Inter, yalnızca Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transfer olması halinde potansiyel yerine dair görüşmelere başlayacak.

25 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Bugün itibarıyla Galatasaray, Inter'e resmi bir teklif sunmuş değil. Inter ise 31 yaşındaki oyuncuyu yalnızca 25 milyon euroyu aşan teklifler karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

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