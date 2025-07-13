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Beşiktaş'a yeşil ışık: Danilho Doekhi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya ekiplerinden Union Berlin'in stoperi Danilho Doekhi'yi gündemine aldı.

calendar 13 Temmuz 2025 12:13 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 12:15
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a yeşil ışık: Danilho Doekhi
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemde yeni bir isim var.

Siyah-beyazlılar, stoper mevkisi için Union Berlin forması giyen Danilho Doekhi'yi takip listesine aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre 27 yaşındaki stoper, Beşiktaş'ın yakın takibinde.

Union Berlin ile 1 yıl daha kontratı bulunan Hollandalının Union Berlin'den ayrılıp kariyerinde yeni maceralara adım atmaya sıcak baktığı belirtildi.

Bu transferde Danilho Doekhi ile İspanya ekibi Valencia'nın da ilgilendiği ve Beşiktaş'la yarışta olduğu aktarıldı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Danilho Doekhi, geçtiğimiz sezonda Union Berlin ile 36 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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