Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Hollanda maçı ardından VNL'de finalleri garantilemişti. Puan durumu tablosunda 5. sıraya gerileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. haftanın son maçına Sırbistan ile çıkıyor. İlk 8 sıradaki takımlar Milletler Ligi finallerinde mücadele etme hakkını elde ediyordu. Gözler Türkiye - Sırbistan maçında.



FİLENİN SULTANLARI SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'nin 3. ve son haftasında Sırbistan maçına çıkıyor. Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ise 13 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da ve TRT Spor ekranlarında olacak.



Final maçları da Polonya'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı 3. Hafta Kadrosu:



Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir



Pasör Çaprazı: Melissa Vargas



Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek



Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal



Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın



MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU



1. İtalya - 30

2. Brezilya - 28

3. Japonya - 27

4. Polonya - 27

5. Türkiye - 23

6. Çin - 22

7. ABD - 19

8. Almanya - 20

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