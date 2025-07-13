Haber Tarihi: 13 Temmuz 2025 11:09 - Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 11:09

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi 3. hafta son maçına Sırbistan karşısında çıkıyor. Filenin Sultanları Hollanda'da çıktığı üç maçın ikisinden mağlup ayrıldı. Finalleri garantileyen Milliler, son karşılaşmasından galip ayrılmayı hedefliyor. Finaller Polonya'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Peki, Filenin Sultanları Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanaldan canlı izlenir?

Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Filenin Sultanları, Hollanda maçı ardından VNL'de finalleri garantilemişti. Puan durumu tablosunda 5. sıraya gerileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. haftanın son maçına Sırbistan ile çıkıyor. İlk 8 sıradaki takımlar Milletler Ligi finallerinde mücadele etme hakkını elde ediyordu. Gözler Türkiye - Sırbistan maçında.

FİLENİN SULTANLARI SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'nin 3. ve son haftasında Sırbistan maçına çıkıyor. Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ise 13 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da ve TRT Spor ekranlarında olacak.

Final maçları da Polonya'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı 3. Hafta Kadrosu:

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

1. İtalya - 30
2. Brezilya - 28
3. Japonya - 27
4. Polonya - 27
5. Türkiye - 23
6. Çin - 22
7. ABD - 19
8. Almanya - 20
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