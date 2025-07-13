Sırbistan-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, Hollanda maçı ardından VNL'de finalleri garantilemişti. Puan durumu tablosunda 5. sıraya gerileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 3. haftanın son maçına Sırbistan ile çıkıyor. İlk 8 sıradaki takımlar Milletler Ligi finallerinde mücadele etme hakkını elde ediyordu. Gözler Türkiye - Sırbistan maçında.
FİLENİN SULTANLARI SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, VNL'nin 3. ve son haftasında Sırbistan maçına çıkıyor. Sırbistan - Türkiye voleybol maçı ise 13 Temmuz Pazar günü saat 21:00'da ve TRT Spor ekranlarında olacak.
Final maçları da Polonya'da 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı 3. Hafta Kadrosu:
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU
1. İtalya - 30
2. Brezilya - 28
3. Japonya - 27
4. Polonya - 27
5. Türkiye - 23
6. Çin - 22
7. ABD - 19
8. Almanya - 20
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