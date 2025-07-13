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Beşiktaş'ta Godst gündemde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Ajax'ta forma giyen sol kanat Mika Godst ile ilgileniyor.

calendar 13 Temmuz 2025 09:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: ajax.nl
Beşiktaş'ta Godst gündemde!
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Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş son sürat devam ediyor.

David Jurasek, Tammy Abraham ve en son da Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan siyah-beyazlılar, kanat bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Ajax forması giyen Mika Godts'un durumu hakkında bilgi aldı. 20 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusunun Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.


ESKİ BEŞİKTAŞLI

Godst ile Beşiktaş'ın arası maziye dayanıyor. Mika Godst'un 2018 ve 2021 yılları arasında Belçika'da faaliyet gösteren Futsal Beşiktaş Gent'te forma giydiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Ajax ile 47 maça çıkan Godst, takımına 8 gol ve 7 asist katkısı verdi.

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