Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş son sürat devam ediyor.
David Jurasek, Tammy Abraham ve en son da Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan siyah-beyazlılar, kanat bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Ajax forması giyen Mika Godts'un durumu hakkında bilgi aldı. 20 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusunun Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
ESKİ BEŞİKTAŞLI
Godst ile Beşiktaş'ın arası maziye dayanıyor. Mika Godst'un 2018 ve 2021 yılları arasında Belçika'da faaliyet gösteren Futsal Beşiktaş Gent'te forma giydiği belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Ajax ile 47 maça çıkan Godst, takımına 8 gol ve 7 asist katkısı verdi.
David Jurasek, Tammy Abraham ve en son da Orkun Kökçü'yü kadrosuna katan siyah-beyazlılar, kanat bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Ajax forması giyen Mika Godts'un durumu hakkında bilgi aldı. 20 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusunun Hollanda ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
ESKİ BEŞİKTAŞLI
Godst ile Beşiktaş'ın arası maziye dayanıyor. Mika Godst'un 2018 ve 2021 yılları arasında Belçika'da faaliyet gösteren Futsal Beşiktaş Gent'te forma giydiği belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Ajax ile 47 maça çıkan Godst, takımına 8 gol ve 7 asist katkısı verdi.