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Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmedi!

Galatasaray, Inter'e Hakan Çalhanoğlu için yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

calendar 13 Temmuz 2025 11:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçmedi!
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Transferde önceliği Victor Osimhen'e veren Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu için de bir yandan çalışmalarını sürdürüyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Çalhanoğlu için yeni bir hamlede daha bulunacak.

GALATASARAY'DAN 15 MİLYON EURO TEKLİF

Inter, 31 yaşındaki oyuncunun kadrodaki yeriyle ilgili henüz net bir karar vermiş değil. Galatasaray, son olarak yaklaşık 15 milyon Euro civarında bir bedel önerildi.


ŞU ANLIK AYRILMASI BEKLENMİYOR

Bu teklifin Inter'in Çalhanoğlu için biçtiği değerin oldukça altında kaldığı ve Bu nedenle Inter'in şimdilik Çalhanoğlu'na ciddi bir teklif gelmemesi halinde bu yaz takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği belirtildi.

25-30 MİLYON EURO TALEP

Ancak haberde Inter'in eğer ciddi bir pazarlık masası kurulursa, Hakan Çalhanoğlu'nu yaklaşık 25-30 milyon Euro arasında bir bedelle satmaya açık olacağı belirtildi. 

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