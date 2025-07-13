Diego Carlos için transfer gelişmesi!

Fenerbahçe'nin geçen sezonun ikinci yarısında Aston Villa'dan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Diego Carlos ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Premier Lig ekiplerinden Burnley, tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz kulübü, oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Diego Carlos geçen sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sadece 5 maçta forma giyebildi.
Premier Lig ekiplerinden Burnley, tecrübeli stoperi kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz kulübü, oyuncuyu kiralık olarak transfer etmek istiyor.
Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Diego Carlos geçen sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sadece 5 maçta forma giyebildi.