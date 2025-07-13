Ahmetcan Kaplan'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Trabzonspor'un eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek istiyor.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için görüşmelere başladı. Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı için 9.5 milyon Euro'ya alan Hollanda ekibi genç futbolcuyu satmak istiyor. Ajax'ta fazla forma şansı bulamayan Ahmetcan da sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor.
GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ
Sarı kırmızılı yönetim ve Ajax arasında pazarlıklar devam ederken Galatasaray'ın son teklifi 5 milyon Euro. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanıp imzaların atılması bekleniyor.
Hollanda devi Ajax ile geçen sezon 15 maça çıkan Ahmetcan Kaplan, 1073 dakika süre almış ve 2 gol katkısı sağlamıştı.
GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR
Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için görüşmelere başladı. Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı için 9.5 milyon Euro'ya alan Hollanda ekibi genç futbolcuyu satmak istiyor. Ajax'ta fazla forma şansı bulamayan Ahmetcan da sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor.
GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ
Sarı kırmızılı yönetim ve Ajax arasında pazarlıklar devam ederken Galatasaray'ın son teklifi 5 milyon Euro. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanıp imzaların atılması bekleniyor.
Hollanda devi Ajax ile geçen sezon 15 maça çıkan Ahmetcan Kaplan, 1073 dakika süre almış ve 2 gol katkısı sağlamıştı.