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Ahmetcan Kaplan'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'ın Ajax'tan kadrosuna katmak istediği Ahmetcan Kaplan, sarı-kırmızılılara transfer olmaya sıcak bakıyor.

calendar 13 Temmuz 2025 11:57
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Ahmetcan Kaplan'dan Galatasaray'a yeşil ışık
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Trabzonspor'un eski oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek istiyor.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Sarı-kırmızılılar, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan için görüşmelere başladı. Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı için 9.5 milyon Euro'ya alan Hollanda ekibi genç futbolcuyu satmak istiyor. Ajax'ta fazla forma şansı bulamayan Ahmetcan da sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakıyor.


GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ

Sarı kırmızılı yönetim ve Ajax arasında pazarlıklar devam ederken Galatasaray'ın son teklifi 5 milyon Euro. Görüşmelerin kısa sürede tamamlanıp imzaların atılması bekleniyor.

Hollanda devi Ajax ile geçen sezon 15 maça çıkan Ahmetcan Kaplan, 1073 dakika süre almış ve 2 gol katkısı sağlamıştı.

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