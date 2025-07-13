Göztepe'den kaleci hamlesi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Göztepe kaleci transferinde gaza bastı.Şu ana kadar sağ bek Arda Okan, stoper Godoi, orta saha Rhadlney ve golcüler Janderson ile Sabra'yı kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılılar genç kaleciler Doğan Alemdar ile Jankat Yılmaz'ı listesine aldı.Altyapısından yetiştirdiği Arda Özçimen'i 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'a kiralayan Göztepe'nin Fransa'nın Rennes takımında forma giyen Doğan için ciddi bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Kayserispor'da yetişip burada profesyonel olan 22 yaşındaki eldiven, 2021-2022 sezonunda Rennes'e transfer oldu. Rennes'de genellikle yedek bekleyen Doğan, 2023-2024'te diğer Fransız temsilcisi Troyes'a kiralandı. Doğan geçen sezon ise Rennes'in ikinci takımında oynarken, sadece 3 maça çıktı. Doğan Alemdar 2 defa da A Milli Takım'da görev yaptı.Galatasaraylı 20 yaşındaki Jankat ise geçen sezon Adanaspor'da kiralık oynadı.Göztepe'nin mevcut kadrosunda tecrübeli kaleci olarak Lis'in yanı sıra geçen sezon kulübe geri dönüp ardından Esenler Erokspor'a kiralık verilen Ekrem Kılıçarslan yer alıyor.