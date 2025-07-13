AGS sınav yorumları 2025: MEB AGS (ÖABT) soruları zor muydu, kolay mıydı, nasıldı?

ÖSYM tarafından ilk kez düzenlenen sınavın ilk oturumu 110 dakika sürüyor. İkinci oturum olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ise ortaöğretim adayları için 70 dakika ilköğretim için ise 90 dakika sürecek. AGS'de ilk oturum saat 12:05'te son bulacak. Öğretmen adayları ise KPSS yerine ilk kez uygulanan AGS oturumuna ilişkin ilk değerlendirmeleri yakından takip ediyor. Özellikle sınavın zorluk ve kolaylık derecesine yönelik yorumlar sosyal medyadan ve eğitim platformlarından geliyor. Açıklanan takvime göre AGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde duyurulacak ve bir sonraki sınava kadar geçerli olacak. Peki AGS sınavı nasıldı? İşte, AGS'nin ilk oturumuna ilişkin gelen değerlendirmeler…



MEB 2025 AGS SINAVI ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?



Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ilk oturumu saat 10.15'te başladı ve 12.05 itibarıyla sona eriyor. Sınavdan çıkan adaylar özellikle Twitter üzerinden ilk yorumları yapmaya başladı. İşte, ilk kez uygulanan sınava ilişkin ilk gözlemler;



"Eğitimin temel kavramları ve mevzuat alanında gelen sorular oldukça detaylıdı. Türkçe, matematik soruları nispeten daha kolaydı diyebilirim."



"İlk oturumu atlattık. Geçtiğimiz yıl düzenlenen KPSS'ye göre daha kolaydı diyebilirim. İkinci oturumu da görmek lazım."



"Türkçe, Matematik ve Coğrafya soruları beni çok zorlamadı. Yaklaşık 3 yıldır sınava hazırlanıyorum. Bu yıl 10 bin öğretmen atamasında şansımı deneyeceğim."



"AGS sınavı bu yıl ilk kez düzenlendi. Konuşmak için biraz erken ama zaman daha uzun olabilirdi."



"110 dakikalık zaman bana yeterli geldi. 90 soruluk bir oturum için yeterliydi. Mevzuat soruları biraz zorladı"



AGS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların sonuç bilgisinde, adayın doğru/yanlış cevap sayıları, sınav puanı ve başarı sıralamaları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre Akademiye Giriş Sınavı sonuçları 13 Ağustos'ta duyurulacak.

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