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Galatasaray'da gündem yeniden Tchatchoua!

Transfer döneminde sağ bek hamlesi yapmayı planlayan Galatasaray'da, Jackson Tchatchoua ismi yeniden gündeme geldi.

calendar 13 Temmuz 2025 10:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da gündem yeniden Tchatchoua!
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Sağ bek takviyesi planlayan Galatasaray'da Jackson Tchatchoua ismi yeniden gündeme geldi.

TEKRAR TAKİBE ALINDI

Daha önce de sarı-kırmızılıların gündeminde olan 23 yaşındaki sağ bekin tekrar takibe alındığı ifade edildi.

TEKLİFE SICAK BAKABİLİR

İtalyan kulübüyle 2027'ye kadar kontratı olan Kamerunlu futbolcunun teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu sağ bek, 2 gol ve 3 asist kaydetti. 

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