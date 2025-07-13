Sağ bek takviyesi planlayan Galatasaray'da Jackson Tchatchoua ismi yeniden gündeme geldi.
TEKRAR TAKİBE ALINDI
Daha önce de sarı-kırmızılıların gündeminde olan 23 yaşındaki sağ bekin tekrar takibe alındığı ifade edildi.
TEKLİFE SICAK BAKABİLİR
İtalyan kulübüyle 2027'ye kadar kontratı olan Kamerunlu futbolcunun teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu sağ bek, 2 gol ve 3 asist kaydetti.
TEKRAR TAKİBE ALINDI
Daha önce de sarı-kırmızılıların gündeminde olan 23 yaşındaki sağ bekin tekrar takibe alındığı ifade edildi.
TEKLİFE SICAK BAKABİLİR
İtalyan kulübüyle 2027'ye kadar kontratı olan Kamerunlu futbolcunun teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu sağ bek, 2 gol ve 3 asist kaydetti.