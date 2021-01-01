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Shaq'a göre, Kobe'nin 81 sayılık rekorunu kırabilecek oyuncular!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bir maçta bulduğu 81 sayıyı geçebileceğini düşündüğü beş oyuncuyu saydı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın bir maçta bulduğu 81 sayıyı geçebileceğini düşündüğü beş oyuncuyu saydı.

Kobe, on beş yıl önce bir NBA maçında 81 sayı atarak tarih yazmıştı. Dan Patrick, Kobe'nin eski takım arkadaşı Shaq'a, bugün bir maçta hangi oyuncuların 80 sayıyı geçebileceğini düşündüğünü sordu ve Shaq ise beş oyuncunun adını verdi:

"Yapabilecek biri varsa, James (Harden), Kyrie (Irving), KD (Kevin Durant), Steph (Curry) ve Devin Booker olabilir. Şu anda aklıma gelen ve muhtemelen bu rekoru geçebilecek tüm isimler bunlar."

Kendisinin 100 sayı atıp atamayacağı sorulduğunda ise, O'Neal şu cevabı verdi:

"Serbest atış çizgisinden %75 ile oynamam lazım olurdu. Harika bir gece geçirmem gerekirdi. Birçok üç saniye düdüğünün çalınmaması ve bir sürü kolay sayı bulmam gerekli olurdu. Ve ikili veya üçlü sıkıştırmalar da olmamalı. O zaman mümkün olabilir."


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