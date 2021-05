Shaq: "Sert smaçlarım, babama olan öfkemdendi..."

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, geçmişte bir başka NBA efsanesi olan Magic Johnson'ı taklit ettiği için, babasının kendisine tokat attığı anı paylaştı.



"All the Smoke" podcast'inde Matt Barnes ve Stephen Jackson ile yaptığı röportajda Shaq, Magic Johnson'ı taklit etmesinden ötürü babasının kendisine tokat attığı anısını şu şekilde anlattı:



"Ben Teksas'ta küçük bir liseye gitmiştim. Ekibimiz berbattı. Takıma seçilebildiğim için bu hiç umurumda değildi açıkçası. Biraz kendime güvenim gelmeye başlamıştı ve babam beni John Koncak'i görmeye götürmüştü. Benim için her şey tek gecede değişmişti. Ben pek Kareem (Abdul-Jabbar) gibi oynamıyordum. Magic denen o adamı beğeniyordum. O yüzden ufaktan top hakimiyetime falan çalışıyordum.



Önceleri hiç smaç basmazdım. ilk basmaya başladığım zaman ise, bir gün bir maçta kaçırdığım bir turnike yüzünden olmuştu. Babam mola almıştı ve sonra beni kenara çekip, 'N'apıyorsun ulan?' demişti. Ben de 'Biraz Magic havamı yakalamaya çalışıyorum' dediğimde, *şak!* diye tokadı indirmişti.



'Magic falan yok! Shaquille O'Neal olacaksın!' demişti. O andan sonra hep smaç vurmaya başladım. Ve bu smaçları bu kadar sert vurmamın sebebi, babama karşı sinirimden ötürü çemberi söküp atmak istediğim içindi."