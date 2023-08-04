NBA efsanesi Shaquille O'Neal, bir diğer NBA efsanesi Allen Iverson'ı överek, şampiyonluk yüzüğüne "ihtiyacı olmadığını" söyledi.



Eski Philadelphia 76ers süperstarı Instagram hesabında O'Neal'ın en iyi hareketlerinin bulunduğu bir video paylaşarak, açıklama kısmına NBA şampiyonluğuna sahip olmamasının nedenlerinden biri olarak kendisini ve Los Angeles Lakers'ı gösterdi.



Lakers efsanesi Shaq, bu paylaşıma şu şekilde yanıt verdi:



"İhtiyacın yok. Sen ilk oylamada Hall of Fame sınıfına girmiş, tarihin en büyüklerinden birisin, sorgusuz sualsiz."



Iverson ve Shaq ikilisi, 2001 NBA Finallerinde karşı karşıya gelmişti ve Sixers ekibi bu seride 4-1 mağlup olmuştu. Sixers ekibi Iverson'ın 48 sayı bulduğu 1. maçı kazanmış olsa da, sonraki dört maçta Lakers üst üste galibiyet alarak şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.



Shaq, seride 33.0 sayı, 15.8 ribaund ve 4.8 asist ortalamalarıyla Finaller MVP'si ödülünü kazanırken, Iverson ise 35.6 sayı, 5.8 ribaund ve 3.8 asistle oynamıştı.



