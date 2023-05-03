NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Memphis Grizzlies forveti Dillon Brooks'u takımdan bu yaz ayrılmasına yol açacak olan yakın zamandaki eylemleri sebebiyle eleştirdi.



Yakın zamanda, Grizzlies'in Brooks'a bu yaz yeni bir sözleşme vermeyeceğini bildirdiği haberi ortaya çıkmıştı ve 'BIG podcast'in' yeni bölümünde konuşan Shaq, zaman içinde birçok oyuncuya karşı trash-talk yaparak gündeme gelmiş olan Brooks'u hangi takımın alacağını merak ettiğini söyledi:



"Bu hareketleri yapacak kadar iyi oynamadı. Onu kim alacak? Ya kendine çeki düzen verecek, ya da ligden ayrılacak. Atletik değil, iyi sıçrayamıyor, şutu da o kadar iyi değil...."



Grizzlies'de yerini bir '3 and D' türü oyuncu olarak bulan ve rakibin en iyi oyuncusunu savunmasının yanı sıra hücumda da zaman zaman belli bir yüzdenin üzerinde üçlük isabeti yakalayabilen Brooks, son haftalarda, özellikle de Los Angeles Lakers'a karşı oynanan playofflarda başarısız bir performans sergilemiş ve takımının hücum performansındaki etkinliğini büyük oranda olumsuz etkilemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ