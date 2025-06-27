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Shakhtar Donetsk'in yıldızı Trabzon yolunda!

Trabzonspor, transferde rotasını yeniden Ukrayna'ya çevirdi. Shakhtar Donetsk forması giyen Artem Bondarenko için görüşmeler hız kazandı.

calendar 27 Haziran 2025 10:09
Haber: Sabah
Shakhtar Donetsk'in yıldızı Trabzon yolunda!
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Transferde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Artem Bondarenko ismi ağırlık kazanmaya başladı.

Ukrayna basınında çıkan özel haberde 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun Trabzonspor forması giymeye sıcak baktığı kaydedildi. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in de bordo-mavili kulüple görüşmeye açık olduğu dile getirildi. Karadeniz devinin 6-7 milyon euro arası bir bonservis bedeliyle Ukraynalı futbolcuyu bitirmek üzere olduğu savunuldu. Shakhtar ile kontratı Aralık 2028'de bitecek orta saha oyuncusunun Batagov, Sikan ve Zubkov gibi isimlerden olumlu etkilenerek böyle bir karar aldığı ifade edildi. Bondarenko, 2024-2025 sezonunda Shakhtar Donetsk takımında 41 resmi maçta 12 gol attı ve 8 asist yaptı.

UKRAYNA'DA GÜNDEM OLDU

Fırtına'nın Artem Bondarenko konusundaki transfer girişimleri Ukrayna'da da gündem oldu. Bordo-mavililerin son 2 senedir Ukrayna'dan futbolcular getirmesi ön plana çıkarıldı. Batagov, Zubkov ve Sikan isimleri anımsatıldı. Aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı teknik heyeti için Trabzonspor'un takip edilmesi gereken bir takım olduğu vurgulandı.


REFERANS VATANDAŞLARINDAN

Listede yer alan Artem Bondarenko, Trabzonspor'a transfer konusunda vatandaşlarından referans aldı. Arseniy Batagov, Oleksandr Zubkov ve Danylo Sikan gibi Ukraynalı yıldızların bordo-mavili takımda oynaması Bondarenko'yu olumlu yönde etkiledi. 24 yaşındaki futbolcunun sık sık vatandaşlarıyla görüştüğü belirtildi.


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