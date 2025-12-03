Oklahoma City Thunder yıldızı38 sayıyla gecenin en skorer ismi olurken;22 sayı ve altı asistlik katkısıyla son şampiyon Thunder, Golden State Warriors'ı 124-112 mağlup etmeyi başardı.Thunder'ın genç pivotubitime 6:02 kala tepe noktasından kaydettiği kritik üçlükle takımını öne geçirdi ve karşılaşmayı 21 sayı, sekiz ribaundla tamamladı.Golden State cephesinde17 sayı üretirken,sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta ağabeyi için sahne alanWarriors formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı kaydetti. Stephen Curry, geçen Çarşamba Houston karşılaşmasında yaşadığı sol üst bacak (quadriceps) morluğu ve kas zorlanması nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçırdı.Warriors'taise sol dizindeki ağrı nedeniyle ikinci yarıdaCumartesi günü Pelicans karşısındaki sert düşüşün ardından sol glute bölgesinde morluk oluşan Butler, maç öncesi şüpheli listesinde olmasına rağmen karşılaşmaya ilk beşte başladı. Ancak ikinci çeyrekte pota altına yaptığı ters bir cut sırasında sol ayakkabısı ayağından çıkınca sendeleyerek kenara geldi ve devre arasında oyunun dışında kaldı.Sezonu 21 galibiyet – 1 mağlubiyetle sürdüren Thunder, böylece Warriors'a bu sezonkiiç saha yenilgisini yaşattı.Golden State'te13 sayı, beş ribaund ve beş asistle etkili olurken;veda 13'er sayıyla mücadele etti.Washington Wizards 102–Portland Trail Blazers 118–New York Knicks 117––142 New Orleans PelicansMemphis Grizzlies 119–