Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 38 sayıyla gecenin en skorer ismi olurken; Jalen Williams'ın 22 sayı ve altı asistlik katkısıyla son şampiyon Thunder, Golden State Warriors'ı 124-112 mağlup etmeyi başardı.
Thunder'ın genç pivotu Chet Holmgren, bitime 6:02 kala tepe noktasından kaydettiği kritik üçlükle takımını öne geçirdi ve karşılaşmayı 21 sayı, sekiz ribaundla tamamladı.
Golden State cephesinde Brandin Podziemski 17 sayı üretirken, Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta ağabeyi için sahne alan Seth Curry, Warriors formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı kaydetti. Stephen Curry, geçen Çarşamba Houston karşılaşmasında yaşadığı sol üst bacak (quadriceps) morluğu ve kas zorlanması nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçırdı.
Warriors'ta Jimmy Butler ise sol dizindeki ağrı nedeniyle ikinci yarıda forma giyemedi. Cumartesi günü Pelicans karşısındaki sert düşüşün ardından sol glute bölgesinde morluk oluşan Butler, maç öncesi şüpheli listesinde olmasına rağmen karşılaşmaya ilk beşte başladı. Ancak ikinci çeyrekte pota altına yaptığı ters bir cut sırasında sol ayakkabısı ayağından çıkınca sendeleyerek kenara geldi ve devre arasında oyunun dışında kaldı.
Sezonu 21 galibiyet – 1 mağlubiyetle sürdüren Thunder, böylece Warriors'a bu sezonki üçüncü iç saha yenilgisini yaşattı.
Golden State'te Gary Payton II, 13 sayı, beş ribaund ve beş asistle etkili olurken; Draymond Green ve Buddy Hield da 13'er sayıyla mücadele etti.
Gecenin diğer maç sonuçları:
Washington Wizards 102–121 Philadelphia 76ers
Portland Trail Blazers 118–121 Toronto Raptors
New York Knicks 117–123 Boston Celtics
Minnesota Timberwolves 149–142 New Orleans Pelicans
Memphis Grizzlies 119–126 San Antonio Spurs
