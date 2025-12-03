03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Shai 38 sayıyla parladı; OKC, Warriors'ı 124-112 mağlup etti

Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 38 sayıyla gecenin en skorer ismi olurken; Jalen Williams'ın 22 sayı ve altı asistlik katkısıyla son şampiyon Thunder, Golden State Warriors'ı 124-112 mağlup etmeyi başardı.

calendar 03 Aralık 2025 10:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Shai 38 sayıyla parladı; OKC, Warriors'ı 124-112 mağlup etti
Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 38 sayıyla gecenin en skorer ismi olurken; Jalen Williams'ın 22 sayı ve altı asistlik katkısıyla son şampiyon Thunder, Golden State Warriors'ı 124-112 mağlup etmeyi başardı.

Thunder'ın genç pivotu Chet Holmgren, bitime 6:02 kala tepe noktasından kaydettiği kritik üçlükle takımını öne geçirdi ve karşılaşmayı 21 sayı, sekiz ribaundla tamamladı.

Golden State cephesinde Brandin Podziemski 17 sayı üretirken, Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçta ağabeyi için sahne alan Seth Curry, Warriors formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 14 sayı kaydetti. Stephen Curry, geçen Çarşamba Houston karşılaşmasında yaşadığı sol üst bacak (quadriceps) morluğu ve kas zorlanması nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçırdı.


Warriors'ta Jimmy Butler ise sol dizindeki ağrı nedeniyle ikinci yarıda forma giyemedi. Cumartesi günü Pelicans karşısındaki sert düşüşün ardından sol glute bölgesinde morluk oluşan Butler, maç öncesi şüpheli listesinde olmasına rağmen karşılaşmaya ilk beşte başladı. Ancak ikinci çeyrekte pota altına yaptığı ters bir cut sırasında sol ayakkabısı ayağından çıkınca sendeleyerek kenara geldi ve devre arasında oyunun dışında kaldı.

Sezonu 21 galibiyet – 1 mağlubiyetle sürdüren Thunder, böylece Warriors'a bu sezonki üçüncü iç saha yenilgisini yaşattı.

Golden State'te Gary Payton II, 13 sayı, beş ribaund ve beş asistle etkili olurken; Draymond Green ve Buddy Hield da 13'er sayıyla mücadele etti.

Gecenin diğer maç sonuçları:

Washington Wizards 102–121 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 118–121 Toronto Raptors

New York Knicks 117–123 Boston Celtics

Minnesota Timberwolves 149–142 New Orleans Pelicans

Memphis Grizzlies 119–126 San Antonio Spurs

