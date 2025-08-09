Sezonun ilk VAR incelemesinde karar penaltı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı verildi.





Müsabakanın 8. dakikasında Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı kornerin ardından ceza sahasında yaşanan karambolde Galatasaray bir kez daha korner kazandı. Bu sırada ceza sahası içinde Kevin Rodrigues'in Roland Sallai'yi çektiğini tespit eden VAR'daki Sarper Barış Saka, hakem Ali Şansalan'ı monitöre davet etti.





Pozisyonu yeniden izleyen Şansalan, müsabakanın 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi.



