10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-342'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-040'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-041'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Sezonun ilk VAR incelemesinde karar penaltı

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk VAR incelemesi Galatasaray–Gaziantep FK maçında gerçekleşti. 11. dakikada yapılan inceleme sonrası Galatasaray lehine penaltı kararı verildi.

09 Ağustos 2025 00:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sezonun ilk VAR incelemesinde karar penaltı




Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı verildi.

Müsabakanın 8. dakikasında Gabriel Sara'nın sağdan kullandığı kornerin ardından ceza sahasında yaşanan karambolde Galatasaray bir kez daha korner kazandı. Bu sırada ceza sahası içinde Kevin Rodrigues'in Roland Sallai'yi çektiğini tespit eden VAR'daki Sarper Barış Saka, hakem Ali Şansalan'ı monitöre davet etti.

Pozisyonu yeniden izleyen Şansalan, müsabakanın 11. dakikada penaltı noktasını gösterdi.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
