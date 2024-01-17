Sevilla 3 golle adını çeyrek finale yazdırdı

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Sevilla, Getafe'yi 3-1 yenerek bir üst tura yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sevilla 3 golle adını çeyrek finale yazdırdı
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17 Ocak 2024 00:02
İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Getafe ile Sevilla karşı karşıya geldi. Estadio Coliseum'da oynanan maçı Sevilla 3-1 kazandı. 

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Sergio Ramos, 48 ve 55. dakikada Isaac kaydetti. Getafe'nin tek golü 23. dakikada Jaime Mata'dan geldi. 

Getafe'de milli oyuncumuz Enes Ünal, karşılaşmaya 56. dakikada dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Sevilla adını bir üst tura yazdıran ekip oldu.

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