Serhat Sütlü: 'Maç maç ilerleyeceğiz, oyun felsefemizi oluşturacağız'

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü de planlarının maça Serkan Balta karşısında farklı bir dizilişle çıkıp süreyi değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Kulüple 1 hafta önce anlaştıklarını hatırlatan Sütlü, şunları kaydetti:

"Erzurumspor'un coşkulu istekli arzulu kazanma hırsıyla maça çıkacağına ve bu baskıyı kuracağını biliyorduk. Milli aranın tamamını kullanamadık, son bir haftadır beraberiz. 5 antrenman yapabildik. O yüzden de bir şeyleri oturtmak zaman alıyor. Maçın Erzurumspor özelinde geçtiğini daha çok atakları olduğunu, gol pozisyonlarına girdiğini ve girmeye çalıştığını gözlemleyebiliriz. Amaç buradan puan ve puanlarla dönmekti, istediğimiz amaca ulaştık. Zaman geçtikçe oyunsal eksikliklerimizi tamamlayıp daha iyi bir Sakaryaspor seyrettireceğiz. Oturmuş bir oyun felsefemiz ve kurgumuz yok, önceden yapılmış olanlar var ama planladığımız noktada çalışma imkanımız olmadı. Devre arasına kadar maç maç gitmeliyiz ve bu arada da kendi oyun felsefemizi ortaya koyup hazırlanmalıyız. O yüzden biz bir müddet maç maç plan yapacağız. Bu planımız da Erzurumspor'a özel bir plandı çünkü Serkan hocanın oyununu isteğini bilirim, sever ve takip ederim."