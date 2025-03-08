Serhat Sütlü: 'Bu tür maçlar tehlikelidir'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Serhat Sütlü, "Ayakta kalmaya çalışan bir Bodrumspor, 1 puanın bile öneminin çok farkında olan Bodrumspor vardı. Doğal olarak sizden fazla istediği zaman sonuca da etki ediyor." dedi.



Sütlü, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen haftaki baskılı oyunu bu hafta da devam ettirmek niyetiyle planlar yaptıklarını söyledi.



Beş haftadır gol yemeyen Bodrumspor ile karşılaştıklarını belirten Sütlü, şunları kaydetti:



"Şimdiye kadar beşli bir savunma ve arada dörtlü oynadıkları oldu. Bugün de bize karşı dörtlü oynadılar. Kompakt bir takımla karşı karşıyaydık, bunu da biliyorduk. Hafta içi çalışmalarımızı buna göre yaptık. Bazen istediklerimizi sahada uygulamakta zorlanıyoruz. Bu futbol, hemen cezayı da kesiyor doğal olarak. Bu tür maçlar her zaman tehlikelidir. Ayakta kalmaya çalışan bir Bodrumspor, 1 puanın bile öneminin çok farkında olan Bodrumspor vardı. Doğal olarak sizden fazla istediği zaman sonuca da etki ediyor."



