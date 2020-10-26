Sergen Yalçın'ın orta sahada zor seçimi: Dorukhan - Oğuzhan

Sergen Yalçın; Oğuzhan ve Dorukhan arasındaki tercihini bugünkü Denizlispor maçı öncesi yapacak.

Haber; Sabah
Sergen Yalçın'ın orta sahada zor seçimi: Dorukhan - Oğuzhan
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26 Ekim 2020 09:35
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçı öncesi orta sahada kararsızlık yaşıyor. G.Birliği karşılaşmasında Josef-Atiba ve Dorukhan üçlüsünden istediği verimi alamayan Yalçın'ın, teknik kapasitesine güvendiği Oğuzhan'ı sahaya sürme planı var. Ancak Dorukhan'ın dinamizmi de tecrübeli çalıştırıcıyı seçim yapmakta zorluyor. Josef ve Atiba'nın 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılırken Yalçın, Oğuzhan ve Dorukhan arasındaki tercihini karşılaşma öncesi yapacak. Sakatlıkları bulunan Hasic, Atakan, N'Koudou ve karantina süreci devam eden Mensah ise maç kadrosuna alınmadı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Dün sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, öğleden sonra Denizli'ye gitti. Siyah-beyazlı taraftarlar, kafileyi tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde uğurladı.

KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR

Avrupa'dan elenen, ligdeki ilk 4 maçında da 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, bugün deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Siyahbeyazlı ekip, sahadan üç puanla ayrılarak yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor. İki takım arasındaki 40 maçta Beşiktaş, 28, Denizli ise 4 galibiyet aldı.

VALENTİN ROSİER SİFTAH YAPACAK

Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Denizli maçıyla birlikte ilk resmi karşılaşmasına çıkacak. Sporting Lizbon'dan kiralanan futbolcunun antrenman performansından olumlu sinyaller alan teknik ekip, bu sezon ilk kez bir maça gerçek mevkii sağ bek olan bir oyuncuyla çıkmış olacak.

Kanat oyuncuları konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta Aboubakar ve Larin, iki bölgede değişmeli olarak oynayacak. Sergen Yalçın, antrenmanlardaki uyumlarından memnun olduğu iki futbolcuyu birlikte sahaya sürecek. Aboubakar ve Larin, sol kanat ve forvette yer değişerek görev yapacak.




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