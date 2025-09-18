17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
2-2
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
0-0
17 Eylül
Ajax-Inter
0-2
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
3-1
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
3-2
17 Eylül
PSG-Atalanta
4-0
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
2-2
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
0-0
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
0-2
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
3-2
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
2-0

Sergen Yalçın'ın hücum stratejisi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yapılan kanat transferleriyle birlikte Tammy Abraham ve El Bilal Toure'yi hücumda daha etkili hale getirmeyi hedefliyor.

18 Eylül 2025 08:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takıma adım atar atmaz hücum hattındaki sorunları tespit ederek kolları sıvadı.

Özellikle Tammy Abraham'ın verimli şekilde kullanılamadığını fark eden Yalçın, kanatları daha iyi kullanmak için harekete geçti.

Vaclav Cerny, Jota Silva ve Cengiz Ünder gibi flaş transferlerle kanatları hareketlendiren 52 yaşındaki teknik adam, İngiliz forvetin üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefledi.

Sergen Yalçın'ın kafasındaki oyun sistemi yavaş yavaş otururken, İngiliz golcü daha iyi beslenecek. Kanatlardaki bu stratejik hamleler, Abraham ve El Bilal Toure'nin forvetteki rollerini daha etkili hale getirecek. İki yıldız oyuncunun yaratacağı boşluklar, son haftalarda formsuz görünen Rafa Silva ve siyah-beyazlıların gözdesi Orkun Kökçü'nün topla daha sık buluşmasını sağlayacak. Bu sayede Silva ve Kökçü, boşlukları değerlendirerek takıma daha fazla katkı sunacak.

52 yaşındaki teknik adamın bu ince dokunuşları, Beşiktaş'ın ofansif gücünü zirveye taşıyarak gol sorununa köklü bir çözüm getirecek gibi görünüyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
