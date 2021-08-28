Sergen Yalçın'dan Umut Meraş transferi için açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Umut Meraş'la ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com
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Sergen Yalçın'dan Umut Meraş transferi için açıklama
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28 Ağustos 2021 21:31
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kısa bir süre önce İstanbul'a gelen Umut Meraş'la ilgili olarak açıklama yaptı.

Sergen Yalçın "Umut Meraş milli bir oyuncu. Bize değer katacak. Planlamalara göre yapılan transfer. Seneye 4 Türk oynayacak. Ancak Türkiye'de işler değişebiliyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın "Rıdvan Yılmaz ve Fabrice N'Sakala varken üçüncü bek, biliyoruz. Rekabet varsa, performans artar" diye konuştu.


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