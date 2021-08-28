Sergen Yalçın'dan Umut Meraş transferi için açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın , kısa bir süre önce İstanbul'a gelen Umut Meraş 'la ilgili olarak açıklama yaptı.



Sergen Yalçın "Umut Meraş milli bir oyuncu. Bize değer katacak. Planlamalara göre yapılan transfer. Seneye 4 Türk oynayacak. Ancak Türkiye'de işler değişebiliyor." dedi.



Açıklamalarına devam eden Sergen Yalçın "Rıdvan Yılmaz ve Fabrice N'Sakala varken üçüncü bek, biliyoruz. Rekabet varsa, performans artar" diye konuştu.



