Sergen Yalçın'dan Rafa'ya: "Kendine gel, sana ihtiyacımız var"

Beşiktaş'ta form düşüklüğü yaşayan Rafa Silva için teknik direktör Sergen Yalçın devreye girdi. Portekizli yıldıza birebir görüşmelerle moral aşılayan Yalçın, oyuncusundan hem liderlik hem de daha fazla sorumluluk üstlenmesini istedi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva konusunda topa girdi.
 
Geçen yıl sergilediği etkili performansla taraftarların gönlünde taht kuran Portekizli yıldız, bu sezon aynı form grafiğini bir türlü yakalayamadı.
 
Özellikle son maçlarda sahadaki etkisizliği ve düşük temposu göze batan Rafa Silva'yla, tecrübeli çalıştırıcı özel olarak olarak ilgilenmeye başladı. Sergen Hoca'nın hem takım içi motivasyonu artırmak hem de Rafa Silva'nın yeniden takıma yön verecek lider kimliğini sahaya yansıtabilmesi için birebir görüşmeler yaptığı öğrenildi.
 
SORUMLULUK AL
 
Sergen Yalçın bu görüşmelerde yıldız futbolcuya moral aşılayarak üzerindeki baskıyı hafifletmeye çalışırken, taktiksel açıdan hangi noktalarda daha verimli olabileceğini detaylı şekilde anlattı. Tecrübeli çalıştırıcının, oyuncusuna takımın ona ne kadar ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak "Senin sahada göstereceğin enerji, arkadaşlarının da ritmini belirliyor" dediği öğrenildi. Sergen Hoca ayrıca, Rafa Silva'nın oyun içinde daha fazla sorumluluk almasını, bireysel yeteneklerini takım oyunuyla harmanlaması gerektiğini vurguladı. 
 
SESSİZ BAŞLADI
 
Rafa Silva ligin sadece ilk maçında  fileleri havalandırırken, asist katkısı yapamadı. Portekizli oyuncu son iki karşılaşmada da oyundan erken çıkarıldı. 
