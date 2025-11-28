Sergen Yalçın'dan Rafa Silva'ya mesaj: 'Çalış, oyna!'

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi devam ediyor. Siyah-beyazlılarda Portekizli yıldız hala daha antrenmanlara çıkmış değil.
Yönetimin FIFA'ya şikayet ile tehdit ettiği Rafa, bu ifadelerin ardından bu sefer de ağrılarını bahane ederek antrenmanlara çıkmadı.
"FORMA SOYUNMA ODASINDA"
Konuyla ilgili Sergen Yalçın'ın sözleri ortaya çıktı:
"Benim takımda kimse ile sorunum olamaz. Beşiktaş'taki tek dileğim takımı daha iyi yerlere taşımak. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Rafa Silva çalışırsa forması soyunma odasında; gider, giyer, sahaya çıkar ve oynar. Yeter ki çalışsın, antrenman eksiğini kapatsın"
