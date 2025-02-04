Sergen Yalçın'dan Morata açıklaması!

Sergen Yalçın, Galatasaray 'ın Gaziantep FK deplasmanından galip ayrıldığı müsabakayı yorumladı.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:



"BÖYLE BİR MAÇ GÖRMEDİM"



"Ya maçtan sonra 'Bende bir sorun var' diye düşündüm. Oyun sistemini, oynanan oyunu, oyuncu tercihlerini, yapılan transferleri gördüm. Bunların birçoğu benim mantığımla uyuşmuyor. Televizyonlarda gerçek fikirlerimi söyleyemiyorum çünkü çok sert konuştuğumuz zaman çok fazla tepki alıyoruz. Galatasaray'ın o kadar maçını seyrettim, böyle bir maç hiç görmedim. Galatasaray 5'inci dakikada gol attı, 1-0 öne geçti, maç 1-0 bitsin diye 85 dakika beklediler."



"SARA, HİÇBİR ŞEY OYNAMADI"



"Böyle iki tane kenarla üçlü oynayamazsın. Gabriel Sara'nın nasıl o kadar oyunda kaldığını anlamadım. Herhalde değiştiremiyor diye kaldı. Sara'nın bu kadar hiçbir şey yapmadığı maç daha görmedim. Sara hiçbir şey oynamıyor, Torreira tek başına kalıyor. Bu sefer Mertens'in bütün işlevi öldü. Artık o oyun sana hiçbir şey katmayacak. Merkezden hücum yapamıyorsun. Bu sefer oyun sürekli Osimhen'e atılan uzun toplara dönüyor. Galatasaray, 100 dakika sürekli Osimhen'e uzun top atıp oyun oynadı. Galatasaray'ın oyun anlayışı bu değil ki. Galatasaray maçı kazandı ama oyunu kazanamadı. Galatasaray'da bireysel performanslar düşerse çok büyük sıkıntı yaşarlar. çünkü çok üst düzey oyuncular yok. Oyuncuların performansı yüksek. Mesela Barış Alper Yılmaz'ın performansı düşer hiç çekilmez. Sara'nın performansı düşerse çekilmez. Bunlar performansı yüksek oyuncular. Yetenekli oyuncular böyle olmaz."



"HİÇBİR FUTBOLCU 10 MİLYON EURO ETMEZ"



Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın Berke Özer için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Sergen Yalçın, "Türkiye'de hiçbir futbolcu 10 milyon Euro etmez. Yurt dışına satılabilir. Bu parayı Türkiye'de verecek takım ya Galatasaray ya Fenerbahçe ya Beşiktaş. Trabzonspor zaten artık öyle transferler yapmaz, bu bonservisleri vereceğini sanmıyorum. Beşiktaş zaten şu aşamada veremez."



"YUNUS AKGÜN'LER O YÜZDEN İSYAN EDİYOR"



"Kulübün tutumuyla ilgili, isterse 10 vermez 20 verir. Veren veriyor. Astronomik rakamlar, kontratlar, bonservisler… Paralar aldı başını gidiyor. O yüzden Yunus Akgün'ler isyan ediyor. 'Takımın en iyi oyuncusu benim, aldığım para komik' diye düşünebilir. Bu çok normal. Önünde oynayan adam 10 milyon Euro alıyor. Sahada her şeyi yapan, asist yapan, gol atan adam belki de 800 bin Euro alıyor. Ne aldığını bilmiyorum. Öyle bir fark olduğu zaman oyuncunun tepki göstermesi çok normal. Bu da dengeyi bozmak."



"MORATA, BENİ ÇOK CEZBETMİYOR"



"Morata, önemli bir kariyer, önemli bir transfer ama beni tutmaz, beni çok cezbetmiyor. Haaland gibi bir oyuncu değil. Galatasaray'a bu kontratın çok ağır olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



