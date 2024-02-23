Seren Ay Çetin'in kaşına dikiş atıldı, ünvan maçı ertelendi

Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin'in 24 Şubat Cumartesi günü Danimarka'da Dina Thorslund ile WBC ve WBO dünya şampiyonluğu ünvanı için oynayacağı karşılaşma Çetin'in kaşı açıldığı için ertelendi.Kadıköy Boks Kulübü'nün sporcusu Seren Ay Çetin, yeni bir tarih yazmaya hazırlanırken talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir hafta önce kaşı açılan ve kaşına 4 dikiş atılan Seren Ay Çetin buna rağmen hazırlıklarını tamamladı ve Danimarka'ya gitti. Ancak Danimarka'daki doktorlar, bu halde maça çıkamayacağını belirtip maçın ertelenmesi kararını verdi.Kararın alınmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Seren Ay Çetindiye konuştu.