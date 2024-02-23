Seren Ay Çetin'in kaşına dikiş atıldı, ünvan maçı ertelendi

Dünya Boks Konseyi (WBC) gümüş kemer sahibi Seren Ay Çetin'in 24 Şubat Cumartesi günü Danimarka'da Dina Thorslund ile WBC ve WBO dünya şampiyonluğu ünvanı için oynayacağı karşılaşma Çetin'in kaşı açıldığı için ertelendi.
Kadıköy Boks Kulübü'nün sporcusu Seren Ay Çetin, yeni bir tarih yazmaya hazırlanırken talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir hafta önce kaşı açılan ve kaşına 4 dikiş atılan Seren Ay Çetin buna rağmen hazırlıklarını tamamladı ve Danimarka'ya gitti. Ancak Danimarka'daki doktorlar, bu halde maça çıkamayacağını belirtip maçın ertelenmesi kararını verdi.
"ENİNDE SONUNDA O KEMERLERİ ALACAĞIM"
Kararın alınmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Seren Ay Çetin, "Herkesin bildiği gibi yarın WBC ve WBO şampiyonluk maçını oynayacaktım. Bir hafta önce kaşım açıldığı için Danimarka federasyonu kesinlikle oynamamızı istemiyor. Aslında Türkiye'deki doktorumuz, 'Dikişler sorun yaratmaz o zamana kadar iyileşir' demişti ama burada 'senin yarayla maça çıkman mümkün değil, bunu kabul edemeyiz' dediler. Hakkımı erteleyebileceğimi söylediler. Dina'nın rakibi değişti. Rakip bulmakta zorlanırlar diye düşünüyordum ama buldular. Mary Romero ile oynayacak yarın. Kazanan da 3 ay içerisinde benimle oynamak zorunda. Gecenin ana maçı olduğu için Dina'nın oynaması gerekiyordu. Bu maçı Dina'nın kazanacağını düşünüyorum. Romero yatağından kalkıp maça geldi. Eninde sonunda ben o kemerleri alacağım. Üzülmüyorum çünkü ben hayatımda karşılaştığım olumsuzlukların hayrıma olduğunu düşünüyorum. Bu da öyleydi. 3 ay sonra daha tecrübeli bir şekilde buraya geleceğim ve kemerleri alıp ülkeme döneceğim" diye konuştu.
Kadıköy Boks Kulübü'nün sporcusu Seren Ay Çetin, yeni bir tarih yazmaya hazırlanırken talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir hafta önce kaşı açılan ve kaşına 4 dikiş atılan Seren Ay Çetin buna rağmen hazırlıklarını tamamladı ve Danimarka'ya gitti. Ancak Danimarka'daki doktorlar, bu halde maça çıkamayacağını belirtip maçın ertelenmesi kararını verdi.
"ENİNDE SONUNDA O KEMERLERİ ALACAĞIM"
Kararın alınmasının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Seren Ay Çetin, "Herkesin bildiği gibi yarın WBC ve WBO şampiyonluk maçını oynayacaktım. Bir hafta önce kaşım açıldığı için Danimarka federasyonu kesinlikle oynamamızı istemiyor. Aslında Türkiye'deki doktorumuz, 'Dikişler sorun yaratmaz o zamana kadar iyileşir' demişti ama burada 'senin yarayla maça çıkman mümkün değil, bunu kabul edemeyiz' dediler. Hakkımı erteleyebileceğimi söylediler. Dina'nın rakibi değişti. Rakip bulmakta zorlanırlar diye düşünüyordum ama buldular. Mary Romero ile oynayacak yarın. Kazanan da 3 ay içerisinde benimle oynamak zorunda. Gecenin ana maçı olduğu için Dina'nın oynaması gerekiyordu. Bu maçı Dina'nın kazanacağını düşünüyorum. Romero yatağından kalkıp maça geldi. Eninde sonunda ben o kemerleri alacağım. Üzülmüyorum çünkü ben hayatımda karşılaştığım olumsuzlukların hayrıma olduğunu düşünüyorum. Bu da öyleydi. 3 ay sonra daha tecrübeli bir şekilde buraya geleceğim ve kemerleri alıp ülkeme döneceğim" diye konuştu.
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