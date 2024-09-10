Serdar Aziz'in yeni takımı belli oluyor

Fenerbahçe'nin sezon öncesi ilk kamp etabında ayrılık kararı aldığı Serdar Aziz'in yeni adresi netleşiyor. Suudi Arabistan ve Katar'dan teklifler alan 33 yaşındaki stoperin Süper Lig'den de talipleri var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'in yeni takımı belli oluyor
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10 Eylül 2024 13:31
Fenerbahçe'nin ilk kamp etabında ayrılık kararı alan Serdar Aziz, aradan geçen zamanda hala bir takımla anlaşma sağlamadı.

SON KARARINI VERECEK

33 yaşındaki stoper, 13 Eylül'de transfer dönemi kapanmadan önce son kararını verecek.

SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Deneyimli savunmacıya Türkiye'den Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor'un ilgi gösteriyor.



FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla 135 maça çıktı. 33 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.  

 

 

 

 

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