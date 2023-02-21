Fenerbahçe'de Samet Akaydin'in transferi sonrasında 11'deki yerini kaybeden Serdar Aziz için yurt içinde bazı tekliflerin geldiği öğrenildi.Bu tekliflerin de menajeri aracılığıyla Serdar Aziz'e iletildiği ifade edildi. Ancak sezon başında Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatan Serdar Aziz'in bu teklifleri geri çevirdiği ve Fenerbahçe'de devam etmek istediğini yönetime de bildirdiği belirtildi.Serdar Aziz'in Jorge Jesus ile arasının iyi olmadığı da iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu Karagümrük ile oynanan son hazırlık maçında ise 11'de yer almış ve 4-2 kazanılan maçta takımının ilk golünü atmıştı. Bu arada Samet Akaydin'in transferi dışında Luan Peres'in de iyileşmesi ile Serdar Aziz'in forma şansının daha da zorlaşacağı ifade ediliyor.