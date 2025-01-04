Serdal Adalı yalnız bırakmadı

Rizespor karşısında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, takımla beraber Rize'ye giderek maçı izledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı yalnız bırakmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2025 10:13
Son güncelleme 04 Ocak 2025 10:16
29 Aralık'ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Serdal Adalı, 8 bin 901 oyla başkan seçilmişti. 

İlk işi olarak Ümraniye'ye giden Adalı teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelmiş, onlara olan güvenini vurgulamıştı.

Serdal Adalı, başkanlık dönemindeki ilk maç olan Rizespor mücadelesinde takımı yalnız bırakmadı. 

Adalı, karşılaşmayı Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ile birlikte izledi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery