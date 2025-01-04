Serdal Adalı yalnız bırakmadı

29 Aralık'ta yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da Serdal Adalı, 8 bin 901 oyla başkan seçilmişti.



İlk işi olarak Ümraniye'ye giden Adalı teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelmiş, onlara olan güvenini vurgulamıştı.



Serdal Adalı, başkanlık dönemindeki ilk maç olan Rizespor mücadelesinde takımı yalnız bırakmadı.



Adalı, karşılaşmayı Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ile birlikte izledi.