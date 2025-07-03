Serdal Adalı, David Jurasek ile buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı futbol takımının yeni transferi David Jurasek ile bir araya geldi.

calendar 03 Temmuz 2025 16:53
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Serdal Adalı, David Jurasek ile buluştu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın, siyah-beyazlı futbol takımının yeni transferi David Jurasek ile bir araya geldiği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adalı'nın 24 yaşındaki Çek oyuncuyla BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Adalı'nın Jurasek'e, kulübe önemli hizmetlerde bulunacağına inandığını söylediği ve, "Beşiktaş ailesine hoş geldin" diyerek siyah-beyazlı formayla başarılar dilediği ifade edildi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.