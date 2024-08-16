Şenol Güneş'ten Güney Kore'ye ret

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Şenol Güneş'in Güney Kore'den gelen teklifi kabul etmediği belirtildi.
61 saat'in Politik Güğüm isimli köşesinde yer alan ifadeler şu şekilde;
"Trabzonspor'un efsane kaptanı, efsane kalecisi, Trabzon şehrinin evladı Şenol Güneş, son günlerde Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekiyor. Dostlarını ziyaret ediyor, belediyeleri ziyaret ediyor ve bu ziyaretler, şehirde özellikle Trabzonspor'un da kötüye gitmesi nedeniyle farklı algılara neden oluyor.
Fakat son yaptığı ziyaretlerin birçoğunun davet üzerine yapıldığını, hatta bir davette de kendisine "Sahalarda olmanız, ziyaretler yapmanız dikkat çekiyor" sorusu üzerine "Doğup büyüdüğüm memleketimde adım attığım her yerde bir dostum var. Kimi ne zaman neden ziyaret edeceğimi kimseye soracak değilim" şeklinde bir cevabı olduğunu öğrendik. Gayet de yerinde bir cevap.
Son aldığımız duyuma göre Güney Kore, Şenol Güneş için yeni bir teklifte bulunmuş fakat Şenol Güneş bu teklifi reddetmiş. Belli ki artık o da memleketinden çok uzaklaşmak istemiyor, fakat bu memleketinde işini yapmayacağı anlamına gelmez. Şenol Güneş, şehrimiz için, ülkemiz için ve bizler için bir değerdir, gönüllerde yer etmiş bir isimdir. Dileriz hakkında her şeyin hayırlısı olur."
61 saat'in Politik Güğüm isimli köşesinde yer alan ifadeler şu şekilde;
"Trabzonspor'un efsane kaptanı, efsane kalecisi, Trabzon şehrinin evladı Şenol Güneş, son günlerde Trabzon'da gerçekleştirdiği ziyaretlerle dikkat çekiyor. Dostlarını ziyaret ediyor, belediyeleri ziyaret ediyor ve bu ziyaretler, şehirde özellikle Trabzonspor'un da kötüye gitmesi nedeniyle farklı algılara neden oluyor.
Fakat son yaptığı ziyaretlerin birçoğunun davet üzerine yapıldığını, hatta bir davette de kendisine "Sahalarda olmanız, ziyaretler yapmanız dikkat çekiyor" sorusu üzerine "Doğup büyüdüğüm memleketimde adım attığım her yerde bir dostum var. Kimi ne zaman neden ziyaret edeceğimi kimseye soracak değilim" şeklinde bir cevabı olduğunu öğrendik. Gayet de yerinde bir cevap.
Son aldığımız duyuma göre Güney Kore, Şenol Güneş için yeni bir teklifte bulunmuş fakat Şenol Güneş bu teklifi reddetmiş. Belli ki artık o da memleketinden çok uzaklaşmak istemiyor, fakat bu memleketinde işini yapmayacağı anlamına gelmez. Şenol Güneş, şehrimiz için, ülkemiz için ve bizler için bir değerdir, gönüllerde yer etmiş bir isimdir. Dileriz hakkında her şeyin hayırlısı olur."
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