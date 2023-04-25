Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne transfer oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne (PBA) transfer oldu.

Kurulduğu 2019 yılından bu yana sporun profesyonelleşmesi, sporcuların daha çok kazanması üzerine Güney Kore'de kurulmuş olan ve Türkiye'den birçok elit sporcuya teklif götüren PBA'da, daha önce Adnan Yüksel, Birol Uymaz, Savaş Bulut ve Can Çapak boy göstermişti. PBA, dünya bilardosu için birçok önemli sporcuyu transfer ettiğini açıkladı. Türkiye'den Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu'nun yanı sıra İspanyol dünya şampiyonu Daniel Sanchez de PBA'ya transfer olan sporcular arasında yer aldı. Öte yandan Türkiye'den Lütfi Çenet ve Ömer Karakurt'un transfer görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi.

Bilardo, Kore'de ana sporlar arasında yer alırken; ülke genelinde de medyada en çok yer verilen sporlardan birisi olarak dikkat çekiyor. Kore televizyonları, Profesyonel Bilardo Ligi'nin tüm ferdi ve takımlar liglerini canlı olarak yayınlıyor.