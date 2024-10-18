Türk futbolunun yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy'a Avrupa kulüplerinin ilgisi sürerken, menajeri Murat Teber bu sezon oynadığı süre azalan genç futbolcunun, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la hiçbir sorununun olmadığını ve Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.
Son olarak Avrupa basınında Milan ve Everton'ın talip olduğu yönünde haberler çıkan Semih'in durumuna açıklık getiren Teber, bugüne dek herhangi bir kulüpten resmi teklif almadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
"Beşiktaş Kulübü tarihinde yer almak Semih için önemli bir olay. Semih mutlu ve teknik direktör Van Bronckhorst'u seviyor, saygı duyuyor. Van Bronckhorst her açıdan ona çok şey öğretiyor, gelişimine katkıda bulunuyor. Semih-Van Bronckhorst ilişkisi baba-oğul ilişkisi gibi. Semih'in kafasında transfer değil Beşiktaş'ın bu sezon yaşayacağı şampiyonluk yatıyor. Onun heyecanını yaşıyor. Avrupa'da birçok takım onu takip ediyor. Ama görüşecekleri merci Beşiktaş yönetimi."
Semih Kılıçsoy'un menajerinden Beşiktaş yanıtı!
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber, bu sezon oynadığı süre azalan genç futbolcunun hakkında açıklamalar yaptı.
Türk futbolunun yükselen yıldızı Semih Kılıçsoy'a Avrupa kulüplerinin ilgisi sürerken, menajeri Murat Teber bu sezon oynadığı süre azalan genç futbolcunun, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la hiçbir sorununun olmadığını ve Beşiktaş'tan ayrılmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.
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