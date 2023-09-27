Semih Güler: 'Kolay yenilmeyeceğimizi gösterdik'

Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Semih Güler, Beşiktaş'ı 4-2 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.
Semih Güler, "Çok mutluyuz. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında yakışmayan mağlubiyet aldık. Eksiklerimiz vardı ama onların yerine oynayan kardeşlerim mükemmeldi. Bizi sahamızda kimsenin kolay kolay yenemeyeceğini gösterdik." dedi.
Güler, sözlerini, "Motivasyon kaynağımız taraftarımızdı. Alanyaspor maçına bakacağız. Erken goller bulduk, bu da işimize geldi." diye tamamladı.
Semih Güler, "Çok mutluyuz. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında yakışmayan mağlubiyet aldık. Eksiklerimiz vardı ama onların yerine oynayan kardeşlerim mükemmeldi. Bizi sahamızda kimsenin kolay kolay yenemeyeceğini gösterdik." dedi.
Güler, sözlerini, "Motivasyon kaynağımız taraftarımızdı. Alanyaspor maçına bakacağız. Erken goller bulduk, bu da işimize geldi." diye tamamladı.